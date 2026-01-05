PSG a fost amenințată cu pierderea meciului la "masa verde"

Derby-ul parizian s-a încheiat cu victoria lui PSG, scor 2-1, golurile fiind înscrise de Doue (45) și Dembele (53), respectiv Geubbels (51).



Meciul a fost întrerupt de mai multe ori, fanii lui PSG fiind acompaniați de rivalii din peluza opusă în intonarea așa-numitului "cântec al șobolanului" (Les rats), îndreptat în mod tradițional spre clubul Olympique Marseille și suporterii săi, dar și prin scandarea și afișarea altor de mesaje jignitoare și discriminatorii.



Oficialii meciului l-au pus pe crainicul stadionului să intervină în două ocazii, cerându-le fanilor să înceteze jignirile, în caz contrar partida urmând să fie suspendată sau chiar pierdută la "masa verde".



PSG și OM, înfruntare în Kuwait City

În acest moment, Lens este lider în Ligue 1 cu 40 de puncte acumulate în 17 meciuri jucate. "Les Sang et Or" sunt urmați de PSG (39 puncte, 17 meciuri), Marseille (32 puncte, 17 meciuri, +19), Lille (32 puncte, 17 meciuri/ +11), Lyon (30 puncte, 17 meciuri, +8) și Rennes (30 de puncte, 17 meciuri, +5).



Pe 8 ianuarie 2026, pe Jaber Al-Ahmad International Stadium din Kuwait City, rivalele Paris Saint-Germain și Olympique Marseille se vor confrunta în Trophee des Champions 2025, care pune față în față câștigătoarea eventului și ocupanta locului secund în Ligue 1, în sezonul trecut. Meciul dintre PSG și OM pune față în față două dintre cele mai de succes echipe ale Franței și este supranumit "Le Classique".



Foto - Getty Images

