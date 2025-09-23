VIDEO EXCLUSIV Cea mai tare declarație a lui Roberto De Zerbi după Olympique Marseille - PSG 1-0! ”De-asta am venit aici”

Derby-ul de pe ”Velodrome” a fost transmis în direct de VOYO.

Olympique Marseille a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Paris Saint-Germain, luni seara, în derby-ul etapei a cincea din Ligue 1 transmis de VOYO, derby care trebuia să se dispute iniţial duminică, dar a fost amânat din cauza condiţiilor meteo.

Gazdele au marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 5, prin Nayef Aguerd, care a trimit balonul în poartă cu capul din interiorul careului, profitând de o ieşire greşită a noului portar al parizienilor, Lucas Chevalier.

OM o bate acasă pe PSG după 14 ani

Olympique Marseille a obţinut cu această ocazie prima sa victorie pe teren propriu în Ligue 1 în faţa rivalei PSG, după o aşteptare de 14 ani.

Precedentul succes în campionat al lui Olympique Marseille pe Stade Velodrome în faţa parizienilor data din noiembrie 2011. De atunci, OM a învins-o pe PSG o singură dată pe teren propriu, în 2023, dar în Cupa Franţei.

”Unul dintre motivele pentru care am venit aici a fost să o înving pe PSG și să am o astfel de noapte pe Velodrome.

PSG este o forță și de ani de zile câștigă pentru că nu are rival, nu pot accepta așa ceva”, a spus la final italianul Roberto De Zerbi, antrenorul lui Olympique Marseille, fost campion al României cu CFR Cluj ca jucător.

PSG, lipsită de noul Balon de Aur, Ousmane Dembele

Paris Saint-Germain, deţinătoarea titlului în Ligue 1, nu a putut conta la meciul de luni pe atacantul Ousmane Dembele, accidentat, care a rămas la Paris pentru a primi Balonul de Aur 2025.

Au lipsit de asemenea şi alţi jucători de bază ai grupării din capitala Franţei (Joao Neves, Bradley Barcola, Desire Doue), oaspeţii fiind frustraţi din cauza faptului că amânarea cu o zi a meciului i-a împiedicat să asiste la Gala de la Teatru Chatelet din Paris, în cursul căreia Dembele a fost încoronat cel mai bun fotbalist din lume.

În urma acestui rezultat, PSG a coborât pe locul secund în clasament, fiind devansată la golaveraj de AS Monaco, în timp ce Olympique Marseille a urcat pe poziţia a şasea.

Rezultatele și marcatorii din etapa 5 din Ligue 1, LIVE pe VOYO

Vineri

Olympique Lyon - Angers SCO 1-0

A marcat: Tessmann (65).

Sâmbătă

FC Nantes - Rennes 2-2

Au marcat: Mwanga (64), El-Arabi (90+6), respectiv Blas (29 - penalty), Lepaul (35).

Brest - OGC Nice 4-1

A marcat: Ajorque (6), Del Castillo (9), Chotard (70), Labeau Lascary (76), respectiv Moffi (30).

RC Lens - Lille OSC 3-0

Au marcat: Said (28), Thauvin (43), R. Fofana (52).

Duminică

Paris FC - RC Strasbourg 2-3

Au marcat: Dicko (81), Gory (90+4), respectiv Paez (27), Doue (78), Emegha (87).

AJ Auxerre - FC Toulouse 1-0

A marcat: Loader (45+2).

Le Havre - Lorient 1-1

Au marcat: Soumare (47), respectiv Tosin (21).

AS Monaco - FC Metz 5-2

Au marcat: Biereth (28), Fati (46, 83), Kouao (86 - autogol), Ilenikhena (90+3), respectiv Diallo (13), Hein (67 - penalty).

Luni

Olympique Marseille - PSG 1-0

A marcat: Aguerd (5)

Clasamentul din Ligue 1

1. AS Monaco 12 puncte

2. Paris Saint-Germain 12 puncte

3. Olympique Lyon 12

4. RC Strasbourg 12

5. Lille OSC 10

6. Oylmpique Marseille 9

7. RC Lens 9

... Agerpres

Rezumatul derby-ului Olympique Marseille - PSG 1-0 pe Stade Velodrome

