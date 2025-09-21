Partida Marseille - PSG, din etapa a cincea din Ligue 1, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită pe aplicația VOYO. De asemenea, meciul va putea fi văzut în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro. Toate partidele din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe VOYO.



Marseille - PSG, în direct pe VOYO, de la 21:45 Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria parizienilor cu 3-1. Marseille vine după înfrângerea 1-2 cu Real Madrid din Champions League, în timp ce PSG s-a impus categoric în debutul competiției, scor 4-0, cu Atalanta. Echipa lui Luis Enrique are patru victorii din tot atâtea meciuri în campionat.



Spaniolii au anunțat cine va înmâna Balonul de Aur Cu doar câteva zile de eveniment a fost rezolvată una dintre enigmele ediției din 2025 a Balonului de Aur: cine va înmâna trofeul. Hristo Stoichkov a declarat în repetate rânduri că el va înmâna trofeul în acest an, dar realitatea ar fi diferită. Conform COPE, cel care va înmâna trofeul câștigătorului în acest an va fi nimeni altul decât brazilianul Ronaldinho, cel care a câștigat prestigiosul trofeu individual în urmă cu 20 de ani, în 2005. Interesant este că atât Ousmane Dembele, cât și Lamine Yamal evoluează pentru echipe la care Ronaldinho a jucat în trecut. Brazilianul a evoluat mai întâi pentru PSG în perioada 2001-2003, iar mai apoi a îmbrăcat tricoul Barcelonei din 2003 până în 2008.

