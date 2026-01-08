PSG - Marseille (VOYO, de la 20:00). Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

PSG - Marseille (VOYO, de la 20:00). Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom Ligue 1
Supercupa Franței, PSG - Marseille, în direct pe VOYO de la 20:00.

PSG Supercupa Franței Franța analiza pariuri dan chilom marseille kuweit live online Voyo Cote pariuri
de Dan Chilom

PSG - Marseille, în direct pe VOYO de la 20:00

Supercupa Franței, o altă competiție care se joacă în Golf, de data asta în Kuweit, acolo unde șeicii plătesc foarte mult pentru a vedea fotbal de calitate pe viu. Cei doi granzi ai Hexagonului vizitează astfel Kuweitul pentru “Trofeul Campionilor” așa cum îl numesc francezii. 

PSG - Marseille - LIVE ONLINE, Supercupa Franței

Trophée des Champions a fost câștigat de către PSG de 13 ori, record absolut pentru fotbalul francez. 

OM a câștigat acest trofeu de 3 ori în istoria sa. 

Cei doi granzi se bat în trofee la general, PSG fiind echipa care a venit puternic din spate în ultimii ani, cucerind titlul de campioană de 13 ori. 

OM este campioana Franței de 9 ori

PSG - Marseille | Echipe probabile

PSG: Chevalier - Zaïre-Emery - Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz - Dembélé- Kvaratskhelia-Doué 

OM: Rulli- Pavard, CJ Egan-Riley, Medina, Palmieri - Matt O'Riley - Højbjerg - Greenwood, Paixão, Weah - Pierre-Emerick Aubameyang

Luis Enrique îl conduce la meciurile directe pe De Zerbi cu scorul de 2-1.

Statistic, PSG a câștigat de 7 ori în ultimele 10 meciuri directe, iar OM doar o dată. 

Partida se va juca pe Jaber al-Ahmad International Stadium din Kuweit City. 

Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe PSG, cu o cotă de 1.60 

Olympique are o cotă de 5.70 pentru o victorie în 90’.

PSG câștigă trofeul - 1.39

OM câștigă trofeul - 3.10

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează în timp regulamentar.

Supercupa Franței | PSG - Marseille, exclusiv pe VOYO, de la 20:00. Echipele probabile din „Le Classique”
PSG - Paris FC a fost oprit de mai multe ori din cauza scandarilor jignitoare împotriva lui Marseille!
PSG – Paris FC 2-1 | Trupa lui Luis Enrique s-a impus în derby și s-a apropiat de liderul din Ligue 1
Vezi LIVE ONLINE Arsenal – Liverpool! Unde și cum poți urmări derby-ul din Premier League
Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: „Pregătiți-vă pentru dramă!”
Gustavo la FK Csikszereda! Brazilianul vine sub formă de împrumut
Ce le-a transmis Louis Munteanu celor de la CFR Cluj după transferul în America
Italienii anunță că fac orice pentru Radu Drăgușin! Decizia luată de fundașul român
Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: ”10.000.000€. Îl cumpără echipele mari”

Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!



Cum îi merge lui Cătălin Golofca, la doi ani și jumătate după plecarea din Superliga. Mijlocașul, căpitan al echipei și locul 1 în clasament
Ce le-a transmis Louis Munteanu celor de la CFR Cluj după transferul în America
Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: „Pregătiți-vă pentru dramă!”
Italienii anunță că fac orice pentru Radu Drăgușin! Decizia luată de fundașul român
Gustavo la FK Csikszereda! Brazilianul vine sub formă de împrumut
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
PSG a câștigat Supercupa Franței! Cât s-a încheiat meciul cu AS Monaco
Neymar, 'la munca de jos' după ce a câștigat Supercupa Franței! S-a apucat să își medalieze coechipierii la ceremonie 
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
stirileprotv Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

stirileprotv De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

stirileprotv Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

