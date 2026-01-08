PSG - Marseille (VOYO, de la 20:00). Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Supercupa Franței, o altă competiție care se joacă în Golf, de data asta în Kuweit, acolo unde șeicii plătesc foarte mult pentru a vedea fotbal de calitate pe viu. Cei doi granzi ai Hexagonului vizitează astfel Kuweitul pentru “Trofeul Campionilor” așa cum îl numesc francezii.

PSG - Marseille - LIVE ONLINE, Supercupa Franței



Trophée des Champions a fost câștigat de către PSG de 13 ori, record absolut pentru fotbalul francez.



OM a câștigat acest trofeu de 3 ori în istoria sa.



Cei doi granzi se bat în trofee la general, PSG fiind echipa care a venit puternic din spate în ultimii ani, cucerind titlul de campioană de 13 ori.



OM este campioana Franței de 9 ori

PSG - Marseille | Echipe probabile



PSG: Chevalier - Zaïre-Emery - Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz - Dembélé- Kvaratskhelia-Doué



OM: Rulli- Pavard, CJ Egan-Riley, Medina, Palmieri - Matt O'Riley - Højbjerg - Greenwood, Paixão, Weah - Pierre-Emerick Aubameyang



Luis Enrique îl conduce la meciurile directe pe De Zerbi cu scorul de 2-1.



Statistic, PSG a câștigat de 7 ori în ultimele 10 meciuri directe, iar OM doar o dată.



Partida se va juca pe Jaber al-Ahmad International Stadium din Kuweit City.



Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe PSG, cu o cotă de 1.60



Olympique are o cotă de 5.70 pentru o victorie în 90’.



PSG câștigă trofeul - 1.39



OM câștigă trofeul - 3.10



Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează în timp regulamentar.

