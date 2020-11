Soc la Paris! Thomas Tuchel, aproape de a fi demis de la PSG! Cine este favorit sa il inlocuiasca

Odata cu aceasta infrangere, situatia parizienilor se compplica destul de mult, in conditiile in care fotbalistii antrenati de Thomas Tuchel au acumulat doar 3 puncte dupa 3 etape. PSG a reusit sa invinga in aceasta gruapa doar pe debutantii de la Istanbul Basaksehir.

Situatia este cu atat mai grea cu cat echipa din capitala Frantei se confrunta cu mari probleme de lot. Cei mai importani fotbalisti ai echipei, Neymar si Mbappe au fost indisponibli pentru meciul de la Leipzig. De asemenea, si alti jucatori importanti, precum Icardi, Verratti sau Draxler se au probleme medicale.

In acest context, returul de la Paris cu Leipzig este esential pentru calificarea in optimile de finala. Si se pare ca sefii lui PSG sunt dispusi sa ia masuri rapide pentru a se asigura ca echipa lor nu va suferi rusinea de a fi eliminata inca din faza grupelor.

In presa internationala circula zvonuri conform carora fotbalistii campioanei Frantei le-au spus proprietarilor clubului ca echipa lor are nevoie de un nou antrenor. Acestia din urma l-au convocat pe antrenorul german la o sedinta care se va desfasura in decursul zilei de azi.

Se pare ca principalul favorit sa il inlocuiasca pe Tuchel este fostul manager al lui Tottenham, Mauricio Pochettino.

PSG senior players have told the owner that new manager is needed. PSG owners have called Thomas Tuchel to attend a meeting today. Mauricio Pochettino is on the shortlist.