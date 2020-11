"Cand imi ajung scrisorile de la fisc, sunt mai putin fericit ca sunt spaniol!" | La ce suma ajung taxele exorbitante platite de Rafael Nadal anual Statului Spaniol 

Rafael Nadal ramane recunoscator Spaniei, in ciuda faptului ca nu se declara multumit de sistemul de taxare.

Rafael Nadal joaca tenis profesionist din 2001, pe cand avea doar 15 ani. Douazeci de ani mai tarziu, tenismenul iberic a bifat victoria cu numarul 1000 a carierei, spaniolul ajungand la aproximativ 123 de milioane de dolari castigate din tenis. Conform Forbes, Rafael Nadal obtine un venit anual de $40 de milioane, $14 milioane in urma rezultatelor bifate in turneele de tenis si $26 de milioane din contractele de publicitate.

Desi politicile fiscale ale Statului Spaniol nu sunt cunoscute pentru a fi favorabile persoanelor instarite, Lionel Messi insusi fiind subiectul unui scandal de proportii uriase in acest sens, Rafael Nadal si-a explicat decizia de a-si pastra resedinta in insula de provenienta, Mallorca, in detrimentul mutarii acesteia intr-un paradis fiscal, mutare facuta de alti atleti de top. Incepand din 2015, persoanele care inregistreaza pe teritoriul Spaniei un venit mai mare decat €60,000 pe luna sunt taxate cu 45%.

Din 40 de milioane de dolari obtinute anual, Rafael Nadal plateste taxe Statului Spaniol 45%, adica aproximativ $18 milioane



Asadar, din cele $40 de milioane obtinute anual de Rafael Nadal, tenismenul nascut in Manacor ramane cu $22,010,024, bani din care isi plateste staff-ul si deplasarile, printre altele, iar Statului Spaniol ii revin nu mai putin de $17,989,976 din taxe.

Cu toate acestea, reactia lui Rafael Nadal a fost deschisa: "Sunt spaniol si sunt fericit. E clar ca atunci cand imi ajung plicurile cu taxele sunt mai putin fericit dar am fost suficient de norocos sa ma nasc intr-o tara cu multe virtuti, care mi-a oferit o viata buna," au fost lamuririle oferite de Rafael Nadal.

La varsta de 34 de ani, Nadal a egalat recordul all-time detinut de Roger Federer in ceea ce priveste numarul turneelor de mare slem castigate, 20 si nu intrevede in planul apropiat retragerea sa din tenis: "Nu stiu cand ma voi retrage, tenisul e un sport psihologic, nu matematica. Cand va veni timpul retragerii, voi sti. Apoi ma voi dedica tinerilor, fundatia noastra are ca prioritate ajutorarea copiilor," a adaugat Rafael Nadal, care va incheia acest an pe al doilea loc al clasamentului ATP.

Rafael Nadal il infrunta in aceasta dupa-masa pe americanul Jordan Thompson (61 ATP) pentru un loc in sferturile de finala ale competitiei ATP Masters 1000 de la Paris, unde invingatorul se va duela cu jucatorul mai bun al optimii Pablo Carreno Busta vs. Norbert Gombos.