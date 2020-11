Moment penibil la interviul de dupa meci al lui Haaland! Ce intrebare a putut sa-i puna jurnalistul: "La noapte vei dormi singur?"

Borussia Dortmund a rezolvat inca din prima repriza partida contra celor de la Club Brugge, incheiata cu scorul de 3-0.

"Killerul" Romaniei, Haaland, a inscris de doua ori, in minutele 18 si 32, iar dupa meci a fost pus in dificultate de catre un jurnalist, care a parut sa-i puna niste intrebari incomode norvegianului.

Reporterul de la CBS Sports l-a intrebat pe Haaland "daca va dormi singur la noapte", facand referire la faptul ca acesta mai avea nevoie de un singur gol pentru a pleca cu mingea acasa. Haaland a fost surprins de ce a auzit, iar fotbalistul a raspuns cu dificultate. Reporterul si-a dat seama ca intrebarea a luat o conotatie intima si a tinut sa clarifice situatia.

Reporter: "Vei dormi singur la noapte?"

Haaland: "Hmm... da"

Reporter: "Nu iti vei lua prietena acasa deoarece n-ai inscris un hattrick!"

Haaland: "Asa este, n-am reusit."

La cateva momente dupa interviu, Jamie Carragher care se afla in studioul CBS Sports a glumit pe seama interviului, spunand: "Doamne! Am crezut ca vom fi dati afara!"

Haaland are patru goluri in acest sezon de UEFA Champions League, iar sambata se va duela cu o alta "masinarie de gol", Robert Lewandowski, in "Der Klassiker".

Carra's reaction at the end ???? ???? pic.twitter.com/i1sqyGhRKW — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 4, 2020