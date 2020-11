CARANTINA de 14 zile pentru toata lumea! | Cine nu face sarbatorile in bula anti-COVID din Australia nu joaca la Australian Open 2021: reguli dure anuntate de oficiali

Din articol Simona Halep a semnat deja un prim acord pentru a face deplasarea la Australian Open

Simona Halep isi doreste sa participe la Australian Open 2021, anunta directorul turneului, Craig Tiley.

Sezonul 2020 s-a incheiat cu doar trei turnee de mare slem disputate, dupa ce oficialii de la Wimbledon au luat decizia de a nu organiza cel mai vechi Grand Slam al acestui sport.

Pregatind sezonul urmator si editia 2021 a Openului Australian, directorul turneului si presedinte al asociatiei Tenis Australia, Craig Tiley anunta ca in momentul de fata ca nu exista vreo sansa ca turneul sa nu aiba loc in 2021, iar organizatorii spera la desfasurarea unui turneu care sa permita accesul a 25% din public, procent raportat la capacitatea totala de gazduire a Parcului Melbourne.

Simona Halep a semnat deja un prim acord pentru a face deplasarea la Australian Open



Partea nefericita ii vizeaza pe jucatori, care vor fi obligati sa continue sirul de masuri deosebit de serioase luate de Statul Australian pe timpul pandemiei; mai exact, jucatorii care vor participa vor fi nevoiti sa se supuna unei carantine de 14 zile inainte de a putea participa la turnee. "Jucatorii vor veni aici la mijlocul lunii decembrie si se vor supune unei perioade de doua saptamani de carantina inaintea inceperii verii. Vor avea patru-cinci saptamani in care vor juca tenis," a spus Craig Tiley, care afirma ca toti jucatorii din top 100 ATP si WTA au semnat deja un angajament de calatorie pentru a putea ajunge in Australia, in ciuda nesigurantei si a conditiilor carora se vor supune. "Toata lumea a trebuit sa completeze formularul, e necesar inainte de a primi viza. Fiecare jucator si jucatoare din top 100 au aratat dorinta in a calatori inspre Australia," a punctat directorul Grand Slam-ului de la Melbourne, informeaza The Age.

Intre timp, Craig Tiley munceste de zor in colaborare cu guvernele statelor australiene pentru a stabili configuratia finala a sezonului estival de tenis in Australia, fixat pentru luna ianuarie 2021. Australian Open si Tennis Australia au elaborat planuri detaliate pentru organizarea AO 2021, care asteapta sa primeasca semnatura guvernului; acestea consta, printre altele, in instalarea unor bule controlate care sa le permita jucatorilor sa calatoreasca in siguranta la hoteluri si la terenurile de antrenamente. "Bula controlata timp de doua saptamani va reprezenta un mediu foarte strict. Obiectivul va fi sa protejam comunitatea, astfel incat jucatorii se vor putea deplasa doar de la hotel la terenuri si inapoi, intr-un mediu sigur. Se vor face multe teste, scopul nostru este sa fie cea mai sigura bula din lume. Dupa cele doua saptamani, jucatorii vor putea iesi si vor putea deveni membri ai comunitatii, pentru ca sunt negativi si nu raspandesc COVID," a lamurit Craig Tiley.

Se vorbeste despre varianta in care atat Cupa ATP, cat si celelalte turnee fixate in Australia - Adelaide, Sydney, Brisbane, Hobart, Auckland, Perth, Canberra - sa aiba loc in aceeasi locatie, adica in Melbourne Park. "Pentru a avea evenimente in mai multe orase, avem nevoie de doua lucruri: un plan de carantinare care sa fie aprobat de fiecare stat in parte si de un angajament al guvernelor care sa permita libera circulatie dintr-un stat intr-altul. Nu stii nicidoata, s-ar putea sa ne regasim in pozitia nefericita de a vedea o infectare subita de 100 de persoane in ianuarie, celelalte orase sa interzica posibilitatea de a calatori si i-am avea pe toti jucatorii blocati aici," a mai spus Craig Tiley.

Serena Williams, Roger Federer si Bianca Andreescu se numara printre jucatorii de top care si-au anuntat deja prezenta la Australian Open 2021.

Cum a aratat pandemia la Melbourne?



In data de 26 octombrie 2020, orasul Melbourne a incheiat cu brio o carantina impusa de 112 zile, timp in care oamenii au fost obligati sa se autoizoleze, au respectat restrictii de calatorie si nu au putut lua masa in oras. Un milion de oameni au stat acasa in aceasta perioada si, desi statul Victoria, din care Melbourne face parte a inregistrat 90% din cele 905 de morti inregistrate in al doilea val de COVID-19 in Australia, numarul cazurilor pozitive nu a depasit 700 per zi, o performanta incredibila, in comparatie cu Europa si Statele Unite ale Americii.

Tocmai din acest motiv, Melbourne se arata a fi pregatita pentru a gazdui Australian Open, intrucat este singurul oras australian care ar putea gazdui turneul de mare slem, conform spuselor directorului competitiei.

In cursul lunii noiembrie, la Melbourne vor fi redeschise salile de sport, restaurantele si barurile vor putea primi mai mult de 10 clienti in acelasi timp, iar cetatenii vor putea calatori mai departe decat 25 de kilometri, o borna stabilita in raport cu centrul orasului, care nu poate fi intrecuta in prezent.