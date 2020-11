Ultima ora! David Alaba s-a decis! Unde doreste sa evolueze austriacul 

David Alaba refuza sa isi prelungeasca intelegerea cu Bayern Munchen care expira in vara lui 2021.

In ultima perioada s-au vehiculat mai multe nume de cluburi importante din Europa care ar fi interesate de fotbalistul autriac, printre care Juventus si Liverpool

In ultimele zile, presa internationala o indica pe campioana Angliei drept principala favorita sa il transfere pe Alaba, insa se pare ca austriacul de 28 de ani are alte preferinte.

Conform Bild, Alaba isi doreste sa joace la unul dintre gigantii Spaniei, Barcelona sau Real Madrid. Fotbalistul lui Bayern are un mare avantaj care il face atractiv pentru orice club din Europa, anume acela ca poate juca pe mai multe posturi. Postul de baza al austriacului este acela de fundas stanga, insaDe-a lungul carierei, acesta a evoluat cu un randament foarte bun atat pe pozitia de fundas central, cat si pe cea de mijlocas central.

Cele doua rivale din Spania ar rezolva foarte multe probleme daca l-ar aduce pe David Alaba. Pe de o parte Jordi Alba este intr-o scadere de forma in ultimele doua sezoane la Barcelona, si totodata, catalanii au probleme si in centrul defensivei.

De cealalta parte, Zinedine Zidane se confrunta de asemenea cu probleme in flancul stang al apararii, unde Marcelo nu are evolutiile asteptate de antrenorul francez, iar Ferland Mendy este titularul Realului pe acel post in momentul de fata.

David Alaba evolueaza din 2010 la prima echipa a lui Bayern, alaturi de care a castigat de 9 ori titlul in Bundesliga, de 6 ori Cupa Germaniei, de 2 ori trofeul UEFA Champions League si o data Campionatul Mondial al Cluburilor.

Alaba a fost desemnat de 6 ori cel mai bun fotbalist austriac al anului.