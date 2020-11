AS Roma - CFR Cluj, LIVE TEXT, de la 19:55 | Dan Petrescu incearca minunea pe Olimpico! ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna AS Roma - CFR Cluj pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj merge pe Olimpico pentru al treilea duel din grupele Europa League. Echipa lui Dan Petrescu va avea o misiune extrem de dificila nu doar din cauza ca joaca impotriva uneia dintre cele mai puternice echipe din Italia, ci si prin prisma faptului ca e nevoit sa se prezinte pe Olimpico cu o defensiva improvizata.

Clujenii nu se pot baza pe trei dintre fundasii centrali de baza ai echipei din cauza unor accidentari. Cestor si Vinicius sunt accidentati, in timp ce Burca a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

In concluzie, Dan Petrescu ii va folosi cel mai probabil in centrul defensivei pe Ciobotariu (22 de ani) si pe Cristi Manea (23 de ani).

CFR Cluj este inca lider in Grupa A, cu 4 puncte dupa primele doua jocuri si cu un golaveraj de 3:1. De partea cealalta, AS Roma are acelasi numar de puncte, insa un gol mai putin marcat.

Din grupa mai fac parte Young Boys si TSKA Sofia, ambele cu cate 1 punct in acest moment.

Celalalt meci al serii din grupa se joaca la Berna, de la ora 22:00, iar Young Boys porneste ca favorita pe hartie in fata bulgarilor de la TSKA.

Echipele probabile de la Roma - CFR:

AS Roma: Lopez - Fazio, Kumbulla, Jesus - Peres, Villar, Cristante, Spinazzola - Pellegrini, Mkhitaryan - Mayoral

Antrenor: Paulo Fonseca

CFR Cluj: Balgradean - Susic, Manea, Ciobotariu, Camora - Deac, Hoban, Djokovic - Paun, Debeljuh, Rondon

Antrenor: Dan Petrescu