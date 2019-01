Saracul Mario! Nimeni nu-l vrea pe Balotelli! Anunt de ultima ora in Italia: la ce echipe a fost propus

Balotelli nu mai are viitor la Nice.

Italianul e gata sa plece in aceasta iarna. Dupa ce a ramas fara varianta Newcastle, iar Marseille n-a mai facut nici ea pasi ca sa-l aduca, Balotelli i-a cerut agentului sau o varianta in Serie A. Mino Raiola l-a propus mai multor cluburi de mijlocul clasamentului, dar niciuna nu a oferit pana acum un raspuns concret. Conform Tuttosport, Sampdoria, Parma si Bologna ar fi cele 3 cluburi de la care Balotelli asteapta o propunere concreta.

Balotelli, 28 de ani, are 10 meciuri jucate in acest sezon la Nice, fara sa fi marcat vreun gol. Sezonul trecut, Super Mario a marcat de 18 ori in 28 de jocuri.