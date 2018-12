A primit o oferta de a juca in filme porno, si-a pierdut calul de 50.000 € si are o afacere cu prezervative! Minunile lui Asprilla, primul "Balotelli" din fotbal :)

Faustino Asprilla a fost un super atacant in anii '90. A castigat patru trofee europene cu Parma si a jucat impotriva Romaniei la Mondialul din 1994.

Credeati ca doar "minunile" lui Balotelli sunt amuzante? Ei bine, inainte de Mario Balotelli a existat un atacant si mai traznit. Viata lui Faustino Asprilla e ca un film.

Asprilla a fost un super atacant in anii '90 si a scris istorie cu Parma, echipa cu care a cucerit patru trofee europene - Cupa Cupelor, Cupa UEFA de doua ori si Supercupa Europei.

Nu i-a placut doar fotbalul, ci si viata, iar o mare parte din banii castigati i-a cheltuit pe distractii.

Exista cateva repere din viata tumultoasa a lui Asprilla, pe care englezii de la The Sun le-au rememorat intr-un articol publicat astazi.

• Asprilla si-a cumparat la un moment dat un cal de rasa, pe care a dat peste 50.000 de dolari. Intr-o seara i l-a imprumutat unui prieten beat, care l-a pierdut. Asta s-a intamplat intr-un orasel din Columbia. Asprilla a alertat politia si a plecat in cautarea calului, promitand recompense oricui putea da indicii despre animalul de rasa. L-a gasit cateva saptamani mai tarziu intr-una adapost din Florida, Statele Unite.

• Asprilla s-a enervat atat de tare in trafic, in Columbia, incat a intrat intentionat intr-un autobuz. Bineinteles ca el a fost cel care a avut de suferit. A stat o luna in spital.

• A fost un mare pasionat de arme, iar la un moment dat a fost arestat pentru ca a deschis focul intr-o ferma.

• A pozat complet dezbracat in revista SoHo.

• Dupa ce s-a lasat de fotbal, a refuzat o propunere de a intra in industria filmelor pentru adulti.

• Impreuna cu Valderrama, s-a lansat intr-o afacere cu prezervative aromate. In imaginea de mai jos, Asprilla prezinta o mostra din produsul "revolutionar".

• Asa cum o arata si imaginea de mai jos, lui Asprilla i-a placut mereu sa aiba o relatie stabila, cu o singura fata :)