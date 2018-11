Balotelli loveste din nou! Declaratie socanta pentru fani: "Meritati sa fiti singuri pana veti muri!"

Mario Balotelli i-a atacat pe suporterii care au atacuri rasiale pe stadion.

Unul dintre cei mai controversati jucatori din fotbalul mondial, Mario Balotelli a fost in dese randuri victima unor scandari rasiste pe terenul de joc. Italianul a criticat in dese randuri derapajeze de acest gen iar ultimul mesaj postat pe retelele de socializare este mai dur ca niciodata!

Jucatorul celor de la Nice a scris in italiana: "Este suficient! Voi, rasistii, meritati un singur lucru: sa fiti singuri pana veti muri, fara ca nimeni sa nu se gandeasca la voi, ca nimeni sa nu va simta lipta si sa muriti fara sa isi aduca nimeni aminte de voi. Sunteti parte din tot ce este bolnav in lumea asta.



Veniti sa-mi spuneti toate aceste lucruri in fata, vom vedea daca ecranul telefoanelor va continua sa va protejeze" a fost mesajul lui Balotelli. Ajuns la 28 de ani, Balotelli nu a reusit sa marcheze vreun gol in Ligue 1 in acest sezon dupa ce reusise 18 goluri in stagiunea precedenta.