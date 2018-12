Balotelli loveste din nou! Bombardat cu scandari rasiste si sunete de maimuta, atacantul le-a raspuns intr-un mod incredibil

Mario Balotelli a avut replica perfecta pentru suporterii rasisti din Ligue 1.

Balotelli a fost victima scandarilor rasiste in mai multe partide din acest sezon, amenintand ca va iesi de pe teren daca acestea continua. Bombardat cu huiduieli si sunete de maimuta, Balotelli a avut o reactie nervoasa in interviul de dupa egalul lui Nice cu Angers, 0-0.

"Nu am avut niciodata nimic impotriva maimutelor. Ce va pot spune ca este 100% sigur e ca maimutele sunt mai inteligente decat ei!" a fost reactia dura a lui Mario Balotelli dupa partida.

Balotelli intra in ultimele 6 luni de contract cu Nice si poate sa negocieze cu orice club de la 1 ianuarie. El nu a marcat vreun gol in Ligue 1 in acest sezon.