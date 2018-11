PSG ii plateste pe soferul, bodyguardul si bucatarul personal al lui Mbappe cu salarii comparative cu cele de la FCSB! Dezvaluiri incredibile: asa l-au convins seicii

Der Spiegel a publicat astazi o noua serie de rapoarte obtinute de pe hardul intitulat "Football Leaks". Publicatia germana a dezvaluit sumele ametitoare pe care PSG i le da lui Mbappe.

La 19 ani, Kylian Mbappe este cel mai bine platit tanar fotbalist de pe planeta. Transferat pentru 180 de milioane de euro, atacantul, campion mondial cu nationala Frantei, incaseaza in acest moment 8 milioane de euro pe an de la PSG. El a primit 5 milioane de euro la semnatura, plus alte prime si facilitati.

Mbappe a primit 7 milioane in primul sezon, iar remuneratia sa va creste cu cate un milion in fiecare an.

Der Spiegel scrie ca Mbappe primeste lunar 30.000 de euro de la club pentru a-si plati chiria.

Aceeasi suma o primeste pentru a-i plati pe cei trei oameni din stafful sau personal: soferul, bodyguardul si bucatarul personal. Astfel, fiecaruia dintre ei ii revine o treime.

Mbappe, care a marcat 34 de goluri in 55 de partide, a fost la un pas de Real Madrid, mai scrie Der Spiegel, dar, potrivit rapoartelor Football Leaks, dar PSG a egalat oferta madrilenilor si a reusit sa obtina mai repede semnatura atacantului.