JUVENTUS - MAN UNITED | Declaratie superba inainte de meci despre Ronaldo: "Pentru mine nu exista o inspiratie mai mare in fotbal"

Marcus Rashford isi incurajeaza colegii inaintea partidei cu Juventus.

Inaintea duelului dintre Juventus si Manchester United, Marcus Rashford a declarat cum prezenta lui Ronaldo la Manchester United l-a influentat pozitiv: "Lucrul care imi deschide ochii acum este ca imi amintesc cand a venit prima oara, talentul sau era cel mai mare dintre toate care au fost la United; faptul ca el si Rooney au fost in aceeasi echipa a fost incredibil."

Laudele nu se incheie aici, Rashford continuand sa isi arate admiratia fata de portughez: "Felul in care si-a imbunatatit cariera an de an este uimitor. Oamenii nu fac asta la varsta lui, de obicei ei se apropie de sfarsitul carierei lor, iar nivelul lor scade, insa el urca si urca."

"Pentru mine nu exista o inspiratie mai mare in fotbal. Vorbesc in numele jucatorilor tineri si al fanilor clubului United care au vazut meciurile cand el se afla aici si majoritatea dintre noi l-am urmarit oriunde s-a dus. Asta e special la United. A ramas in inimile noastre si asta s-a vazut din partea suporterilor cand s-a intors pe Old Trafford cu Juventus."

"Cand joci impotriva unui jucator ca el trebuie sa ii respecti calitatile dar in acelasi timp trebuie sa iti joci meciul si nu poti arata semne de frica."

Intrebat daca meciul din aceasta seara va decide soarta echipei din acest sezon, Mourinho a raspuns: "Nu, chiar deloc. Este un meci important si nu trebuie sa ne gandim la ce urmeaza. Trebuie sa ne gandim doar la meciul cu Juventus, insa nu este unul crucial pentru noi. Cred ca ne vom lupta pentru calificare pana la ultimul meci."