Suspendare DRASTICA pentru Laurentiu Rus: nu va mai juca anul acesta! Decizia Comisiei de Discplina

Laurentiu Rus nu va mai juca in 2018 pentru Poli Iasi.

Jucatorul lui Poli Iasi plateste scump intrarea violenta asupra lui Valentin Mihaila de la CSU Craiova. Rus a fost suspendat timp de 9 etape si amendat cu 20.000 de lei.

El va mai putea sa joace la jumatatea lunii februarie, in 2019, asta daca va ramane sub contract cu Poli Iasi. Moldovenii au asteptat decizia Comisiei de Disciplina pentru a luat o hotarare in privinta contractului sau. Rus a cerut rezilierea dupa ce a realizat ce a facut.

Mihaila, jucator de 18 ani, a ramas inconstient pe gazon dupa ce a fost lovit in gat de Laurentiu Rus. In acest moment, jucatorul oltenilor este in afara oricarui pericol.

Rus era devastat dupa intrarea asupra lui Mihaila.

”Intr-adevar, eu am vrut sa il opresc pe Valentin din a urca cu mingea spre poarta noastra. In schimb, intensitatea atacului, duritatea, modul, locul loviturii, nu cred ca poate cineva sa isi imagineze ca mi-am dorit asa ceva. Pe aceasta cale, vreau sa imi cer scuze inca o data lui. Am incercat sa fiu aproape de el, de parintii lui si toti apropiatii pentru ca a fost un soc, o sperietura groaznica, nimanui nu-i doresc sa treaca prin asemenea momente.

Vreau sa se inteleaga ca, chiar daca am dorit sa fac fault, nu am dorit sa se ajunga asa departe, la asemenea intensitate si regret cu adevarat. Am vorbit cu el, era OK baiatul cand am ajuns, era speriat intr-adevar, dar ma bucur ca se simte bine. Am vorbit cu el si zilele acestea. Sper sa treaca cat mai repede, sa fie puternic si sa aiba evolutii cat mai bune in continuare in cariera, pentru ca este un tanar foarte talentat si merita acest lucru.

O sa vedem ce decizie ia Comitetul Executiv de la Poli Iasi si, daca mi se va mai acorda o sansa sau daca voi mai juca, voi face totul cat mai bine si la cel mai inalt nivel, la un nivel la care am fost si sper ca acest fel de incidente sa nu se mai repete, pentru ca nu isi au locul pe terenul de fotbal si cred ca nu isi mai au rostul cuvintele atunci cand vezi un copil cazut inconstient pe teren”, a declarat Laurentiu Rus dupa meciul cu Craiova.