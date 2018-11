Rus, suspendat 9 etape! Prima reactie a celor de la Poli Iasi: "Aceasta suspendare este meritata!" Ce se intampla cu jucatorul

Laurentiu Rus a fost suspendat 9 etape dupa atacul violent la Mihaila.

Rus va privi din tribuna partidele lui Poli Iasi pana la jumatatea lunii februarie, insa jucatorul risca sa fie dat afara daca suspendarea nu va fi redusa la apel. Cei de la Poli Iasi spera sa obtina o reducere pana la 6 partide.

"Suspendarea este drastica,ar meritata dupa ce s-a intamplat pe teren. Totusi, nu dorim ca o cariera a unui fotbalist experimentat sa se incheie astfel. Vom analiza situatia dupa aceasta decizie si vom vedea ce vom face. Cred ca vom face apel, pentru a incerca sa reducem suspendarea lui Rus. Baiatul a recunoscut ca a gresit, si-a cerut scuze, a fost alaturi de Mihaila, si noi vom fi, ca si club, poate totusi la apel va primi pedeapsa minima, in jur de sase etape", a declarat Adrian Ambrosie, presedintele clubului Poli Iasi, pentru Prosport.

Fotbalistul echipei CSM Poli Iasi, Laurentiu Rus, a fost sanctionat, miercuri, cu 9 etape de suspendare si 20.000 de lei penalitate sportiva de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal pentru lovirea jucatorului Valentin Mihaila in partida cu Universitatea Craiova de vineri.

"In baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sanctioneaza jucatorul Rus Laurentiu (CSM Poli Iasi) cu suspendare pentru noua jocuri si o penalitate de 20.000 lei", se arata in solutia comisiei publicata pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

In partida CSM Poli Iasi - Universitatea Craiova (0-3), disputata, vineri, in etapa a 14-a a Ligii I, Laurentiu Rus a fost eliminat pentru o lovitura cu pumnul in maxilar asupra adversarului sau, Valentin Mihaila. Acesta din urma s-a prabusit pe gazon inconstient si a fost transportat apoi cu salvarea la spital.

Comisia de Disciplina a sanctionat cluburile CSM Poli Iasi si Universitatea Craiova cu o penalitate de 3.000 lei fiecare pentru intarzierea inceperii jocului si reluarea acestuia dupa pauza.

De asemenea, jucatorul formatiei FC Voluntari, Ivan Zgrablic, eliminat in partida cu Dinamo (0-1), a fost suspendat o etapa si a primit o penalitate de 740 lei.