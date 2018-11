"Putin mai conta daca primea suspendare 2 ani sau pe viata, in cazul in care copilul nu era bine!" Reactia Craiovei dupa pedeapsa primita de Rus

Laurentiu Rus a fost suspendat 9 etape dupa ce l-a faultat dur pe Mihaila.

Data fiind duritatea intrarii, Rus ar fi trebuit sa primeasca 10 etape de suspendare conform regulamentului, insa oficialii Craiovei spun ca nu vor ataca in niciun fel decizia Comisiei de Disciplina.

"Pe noi, cel mai mult ne bucura ca Mihailă este bine. Asta este cea mai mare liniste pe care o avem. Putin mai conta ca Rus primea suspendare pe doi ani sau pe viată, in cazul in care copilul nu era bine. Nici nu am facut apel si nici nu vom face. Am mai spus, un astfel de gest, daca se intampla in civil, este caz penal. Prin aceasta decizie, FRF da un semnal de alarma celor care se gandesc de acum inainte sa produca astfel de acte", a declarat pentru DigiSport Marcel Popescu, presedintele Craiovei.

Laurentiu Rus, a fost sanctionat, miercuri, cu 9 etape de suspendare si 20.000 de lei penalitate sportiva de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal pentru lovirea jucatorului Valentin Mihaila in partida cu Universitatea Craiova de vineri.

In partida CSM Poli Iasi - Universitatea Craiova (0-3), disputata, vineri, in etapa a 14-a a Ligii I, Laurentiu Rus a fost eliminat pentru o lovitura cu pumnul in maxilar asupra adversarului sau, Valentin Mihaila. Acesta din urma s-a prabusit pe gazon inconstient si a fost transportat apoi cu salvarea la spital.

Comisia de Disciplina a sanctionat cluburile CSM Poli Iasi si Universitatea Craiova cu o penalitate de 3.000 lei fiecare pentru intarzierea inceperii jocului si reluarea acestuia dupa pauza.

De asemenea, jucatorul formatiei FC Voluntari, Ivan Zgrablic, eliminat in partida cu Dinamo (0-1), a fost suspendat o etapa si a primit o penalitate de 740 lei.