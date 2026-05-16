Mourinho intervine în scandalul momentului de la Real Madrid. Decizia portughezul în privința viitorului său

Potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, Jose Mourinho se află în negocieri avansate pentru a prelua banca tehnică a celor de la Real Madrid, formație care mai are de disputat două partide în actuala stagiune. În prezent la Benfica Lisabona, unde mai are un an de angajament, antrenorul a amânat un răspuns referitor la prelungirea șederii pe Estadio da Luz, mutare dorită insistent de președintele Rui Costa.
Înaintea ultimei etape de campionat cu Estoril, tehnicianul a clarificat situația pentru publicația Diario AS.
„Da, miercuri am primit o ofertă pentru reînnoirea contractului de la Benfica. Oferta i-a fost predată agentului meu, dar nu am vrut să o văd, să mă informez despre ea sau să o analizez. Voi face asta doar începând de duminică, aș spune duminică”, a transmis portughezul.
Tensiuni pe axa Mbappe - Arbeloa
În paralel cu discuțiile despre o potențială revenire pe Santiago Bernabeu, Mourinho a vorbit despre conflictul deschis dintre Kylian Mbappe și actualul principal al madrilenilor, Alvaro Arbeloa. Joi seară, atacantul francez a pus public la îndoială deciziile antrenorului său, în timp ce ibericul a replicat că afirmațiile fotbalistului nu sunt adevărate și că vorbele sale au fost interpretate greșit.
Întrebat despre această speță, Mourinho a scos în evidență legătura strânsă pe care o are cu Arbeloa.
„Mă doare. Pentru că, așa cum spui pe bună dreptate, el este un prieten. Unul dintre aceia care a dat totul pentru mine când el era jucătorul meu, și acum că el este antrenorul lui Real Madrid, acea legătură rămâne”, a spus Mourinho, adăugând: „Desigur, faptul că și el este antrenor mă motivează și mai mult când lucrurile merg bine. Dar asta este viața de antrenor.
Deseori glumesc cu foștii mei jucători care devin antrenori, spunându-le: «Așteaptă încă vreo doi ani și vei vedea câte fire albe îți vor apărea». Apoi înțeleg că a fi jucător este mai ușor decât a fi antrenor. Sunt mulțumit de ceea ce a realizat el până acum”, a concluzionat antrenorul.