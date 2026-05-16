Mourinho intervine în scandalul momentului de la Real Madrid. Decizia portughezul în privința viitorului său

Potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, Jose Mourinho se află în negocieri avansate pentru a prelua banca tehnică a celor de la Real Madrid, formație care mai are de disputat două partide în actuala stagiune. În prezent la Benfica Lisabona, unde mai are un an de angajament, antrenorul a amânat un răspuns referitor la prelungirea șederii pe Estadio da Luz, mutare dorită insistent de președintele Rui Costa.

Înaintea ultimei etape de campionat cu Estoril, tehnicianul a clarificat situația pentru publicația Diario AS.

„Da, miercuri am primit o ofertă pentru reînnoirea contractului de la Benfica. Oferta i-a fost predată agentului meu, dar nu am vrut să o văd, să mă informez despre ea sau să o analizez. Voi face asta doar începând de duminică, aș spune duminică”, a transmis portughezul.