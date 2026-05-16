Gata! Real Madrid scoate banii și îl aduce pe Jose Mourinho

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Jose Mourinho a ajuns deja la un acord cu madrilenii pentru un contract valabil până în 2028.

Tehnicianul portughez ar urma să revină pe Santiago Bernabeu după mai bine de un deceniu, iar oficialii „galacticilor” sunt pregătiți să plătească o sumă importantă pentru a-l aduce înapoi.

Real Madrid trebuie să achite aproape 7 milioane de euro

Conform publicației portugheze Record, madrilenii trebuie să scoată din conturi aproape șapte milioane de euro pentru a-l elibera pe Mourinho de contractul cu Benfica.