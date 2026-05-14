Transferul prin care Real îl ademenește pe Mourinho: 100 de milioane de euro pentru aducerea unui atacant de top

Real Madrid pare că va intra pe mâna lui Jose Mourinho din vară.

După ce a apărut în presă informația conform căreia Jose Mourinho va fi numit antrenor la Real Madrid, spaniolii pregătesc sezonul 2026-2027 și din perspectiva schimbărilor de lot, sperând să preia supremația în LaLiga, dar și să triumfe în Liga Campionilor! 

Clubul din capitala Spaniei se află în punctul în care gândește strategia care va fi conturată, iar printre jucătorii doriți se numără, se pare, și Victor Osimhen, acum legitimat în Turcia, la Galatasaray.

La ora actuală, vârful african nu se poate transfera oriunde sau pentru orice sumă de la gruparea din ”Țara Semilunei”, dar în vară atacantul poate fi protagonistul unei mutări spectaculoase! I-ar surâde trecerea la Madrid, dar și turcii ar pune mâna pe mulți bani, pe 100 de milioane de euro!

Victor Osimhen, dorit la Real Madrid din vară

În acest sezon, în 33 de meciuri, Osimhen a marcat de 22 de ori și a oferit opt pase decisive. Dintre aceste jocuri, zece au fost în Liga Campionilor, unde a adunat șapte reușite și trei assist-uri.

Real Madrid s-a tot interesat de situația lui Osimhen, în ultimele luni, iar o decizie clară va fi luată de Mourinho, dacă va decide sau nu că are cu adevărat nevoie de aducerea atacantului african. 

Încă din luna martie au apărut informații legate de planurile Realului, că ar fi gata să ofere 100 de milioane de euro pentru Osimhen, dorind să îl asigure cât mai repede.

Este greu de crezut că Mourinho, dacă va fi numit oficial la Real, ar refuza un fotbalist precum vârful legitimat acum la Galatasaray, mai ales că oamenii din conducerea spaniolilor vor să facă o echipă foarte puternică pentru întrecerea următoare.

