Transferul prin care Real îl ademenește pe Mourinho: 100 de milioane de euro pentru aducerea unui atacant de top

După ce a apărut în presă informația conform căreia Jose Mourinho va fi numit antrenor la Real Madrid, spaniolii pregătesc sezonul 2026-2027 și din perspectiva schimbărilor de lot, sperând să preia supremația în LaLiga, dar și să triumfe în Liga Campionilor!

Clubul din capitala Spaniei se află în punctul în care gândește strategia care va fi conturată, iar printre jucătorii doriți se numără, se pare, și Victor Osimhen, acum legitimat în Turcia, la Galatasaray.

La ora actuală, vârful african nu se poate transfera oriunde sau pentru orice sumă de la gruparea din ”Țara Semilunei”, dar în vară atacantul poate fi protagonistul unei mutări spectaculoase! I-ar surâde trecerea la Madrid, dar și turcii ar pune mâna pe mulți bani, pe 100 de milioane de euro!