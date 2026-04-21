Lens pare capabilă în acest sezon să pună piedică PSG-ului în cursa pentru titlu, să facă surpriza și să le ia trofeul parizienilor. Mai sunt câteva etape până la finalul întrecerii, iar ecartul PSG-ului față de Lens, locul 2, este de numai un punct!

După ce a disputat 28 de meciuri în actuala ediție de Ligue 1, PSG are 63 de puncte (20 de victorii, trei remize și cinci înfrângeri), însă are doar un punct peste locul 2, Lens. Aceasta a jucat cu un meci mai mult, 29 (20 de victorii, două remize și șapte înfrângeri).

PSG și Lens se luptă pentru titlu în Ligue 1

Campionatul este o miză importantă pentru PSG, care vrea să își mențină supremația în Franța, chiar dacă încă este angrenată și în Liga Campionilor. Își dorește să triumfe pe toate planurile, dar Lens stă aproape de ea în Ligue 1.

Situația s-a complicat pentru PSG și după eșecul de duminică seară, când a cedat contra celor de la Lyon, chiar la Paris, scor 1-2! De altfel, are trei victorii și două eșecuri în ultimele cinci meciuri din campionat, dar același parcurs îl are și Lens.

Lyon a pierdut cu Lyon, Lens a învins încredibil Toulouse

Aceasta din urmă a obținut o victorie incredibilă în meciul recent, contra Toulouse, după ce a fost condusă cu 2-0! Pe teren propriu, s-a chinuit contra celor de la Toulouse, care aveau avantaj de două goluri cu mai puțin de 15 minute scurse din meci de la primul fluier.

Apoi, a schimbat soarta meciului în partea secundă Lens, când a marcat trei goluri, cu ultima reușită în minutul 90+1, dar a beneficiat și de un om în plus din minutul 17.

”Scenariul a fost ideal pentru noi, am trăit ceva extraordinar alături de fanii noștri. Va fi ținut minte mult timp acest meci.

Aceste momente duc la scrierea unor povești despre o echipă, despre un club, despre un sezon și cred că astăzi suntem în măsură să spunem că am scris capitole frumoase.

A fost important pentru noi să demonstrăm că putem avea reacție și poate să marcăm sfârșitul sezonului nostru cu o experiență oarecum unică, care ne va da mulă încredere, energie și satisfacție pentru a ne îndeplini cu succes cele două obiective”, a spus antrenorul celor de la Lens, Pierre Sage.

