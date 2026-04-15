”Cormoranii” au pierdut cu 2-0 atât în tur, pe ”Parc des Princes”, cât și în retur, pe Anfield, în fața propriilor susținători. Liverpool a fost, astfel, eliminată pentru al doilea an la rând de Paris Saint-Germain.

Aspru criticat de englezi, Arne Slot a explicat decizia luată pentru returul cu PSG: ”Nu era realist”

Jurnaliștii englezi au criticat asupru decizia lui Arne Slot de a-l adăuga în formula de start pe Alexander Isak, proaspăt revenit dintr-o accidentare la picior. Suedezul a bifat prima sa titularizare pe anul 2026 cu PSG.

La conferința de presă ulterioară confruntării, Arne Slot a fost întrebat, printre altele, despre titularizarea lui Isak și a explicat că l-a simțit pregătit să joace încă din primul minut. Totuși, tehnicianul l-a scos la pauză din cauza ritmului scăzut.

”Am spus înainte de meci că, dacă se ajunge în prelungiri și el joacă în repriza a doua 45 de minute, iar între finalul timpului regulamentar și prelungiri sunt doar două minute, după care urmează încă o jumătate de oră, nu cred că asta era realist. Dar să joace 45 de minute și apoi să vedem la pauză cum se simte, era o posibilitate pentru astăzi.

Însă, pentru că deja a trebuit să facem prima schimbare încă din prima repriză, nu am vrut să fac și a doua schimbare la cinci sau zece minute după pauză, de aceea l-am scos și la pauză.

A fost de două ori aproape de gol și tocmai de aceea folosești un atacant de nivelul lui. A fost lovitura de cap după o fază fixă și acea cursă excelentă în spatele lui Pacho, la care a fost foarte aproape să înscrie, dar până la urmă era în ofsaid.

Este bine să-l vedem din nou și să-l avem înapoi. Cred că era pregătit și, dacă aș fi crezut că nu este pregătit, nu l-aș fi folosit. Cred că, dacă ne compari pe noi astăzi cu ce am arătat săptămâna trecută, este corect să spui că era complet pregătit să joace, altfel nu ai fi putut evolua în prima repriză așa cum am făcut-o noi, deși repriza a doua a fost chiar mai bună”, a spus Slot.

Pentru Liverpool urmează derby-ul cu Everton din Premier League, competiție transmisă pe VOYO. Meciul va avea loc duminică, 19 aprilie, de la 16:00, pe ”Hill Dickinson Stadium”.