Prima LOVITURA data de PSG pe piata transferurilor! Francezii au luat un atacant de 50 de milioane de euro 

Paris Saint-Germain a inceput sa faca deja mutari importante pe piata transferurilor.

Campioana Frantei il transfera definitiv pe Mauro Icardi, venit sub forma de imprumut de la Inter in luna septembrie. Seicii lui PSG vor plati 50 de milioane de euro pe transferul argentinianului, plus un bonus de inca 8 milioane de euro.

Motivul transferului a fost rapiditatea cu care s-a adaptat Icardi la echipa. Atacantul a inscris de 20 de ori in tricoul campioanei in 31 de meciuri disputate, devenind un juctor important.

Conform Gazzetta dello Sport, Inter si PSG au purtat negocieri intense pentru transferul lui Icardi si au ajuns la un acord prin care atacantul ramane la Paris.

VIDEO - Cele mai bune momente ale lui Icardi in tricoul lui PSG: