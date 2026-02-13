FCSB a remizat pe „Ion Oblemenco” cu Universitatea Craiova, scor 2-2, într-un meci din runda a treia a Grupei B din Cupa României.

Marcatorii oltenilor au fost Adrian Rus (9') și Florin Ștefan (54'), în timp ce de la roș-albaștrii au înscris Bîrligea (16') și Daniel Popa (65').

Mihai Stoica nu e de acord cu Adrian Porumboiu

În partida din Cupa României, a fost o fază controversată, iar roș-albaștrii au pus accent pe asta. Este vorba de golul doi al oltenilor, la care cei de la FCSB au acuzat un henț la Luca Băsceanu înainte ca mingea să intre în poartă.

Sorin Cârțu a susținut că nu i se pare că ar fi un henț clar, iar centralul și cei din camera VAR au luat decizia corectă.

Președintele onorific al oltenilor a adăugat faptul că de aceeași părere este și Adrian Porumboiu, după ce fostul arbitru a analizat faza respectivă.

Mihai Stoica consideră că decizia corectă ar fi fost să se acorde henț și golul Universității să fie anulat. Totodată, oficialul FCSB-ului a lansat o acuzație la adresa lui Adrian Porumboiu.

„O fază clară 100% mi s-a părut şi în timp real şi acum, nu mă interesează părerea foştilor arbitri, contest pe oricine când ştiu regulile jocului, nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la ceva anume, ar putea spune, nu neapărat ce văd, ci ce ar vrea să vădă pentru că au o problemă cu noi, cu Gigi.

Mingea ajunge pe mână, nu pe umăr! Mi se pare umăr, clar, nu văd prelungire! Henţul e indubitabil. Ideea e că nu e viciere de rezultat, dar este o greşeală de arbitraj. Şi mie se părea normal să intervină VAR.

(n.r. Există un fost arbitru roman în care aveţi încredere?) Nu cred că există un om care a fost implicat în fotbal şi în prezent să fie obiectiv 100%, cred că sunt mulţi subiectivi”, spus Mihai Stoica la Prima Sport.

În urma acestei remize, Universitatea Craiova a încheiat Grupa B pe prima poziție, în timp ce FCSB a terminat pe locul cinci și a fost eliminată din Cupa României.