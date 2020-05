Mutarea se poate face in vara! PSG il vrea pe Dembele, iar Barcelona se gandeste deja la o afacere in care sa il includa pe Neymar

Telenovela revenirii lui Neymar la Barcelona isi consuma cate un episod pe zi ce trece.

Barcelona are o adevarata problema cu Dembele. Calitatile sale sunt incontestabile, insa accidentarile i-au macinat cariera de cand se afla in Spania. Francezul a fost mai mult departe de teren din cauza accidentarilor si chiar si in aceasta perioada se recupereaza dupa o leziune musculara.

Catalanii sunt dispusi sa il cedeze pe Dembele si PSG este pe fir. Parizienii sunt interesati de serviciile lui Ousmane si atacantul poate fi inclus intr-o afacere care sa mai scada din pretul lui Neymar, anunta Sport.es. Brazilianul pare tot mai convins sa se intoarca alaturi de Messi, acolo de unde a plecat in 2017.

Tuchel, antrenorul lui PSG, spune ca Dembele este intotdeauna un factor de risc. Cu toate acestea, a gasit si explicatia pentru accidentarile dese ale lui francezului: muschii sai erau in crestere si e normal sa apara leziuni. Insa, de acum, totul poate sa decurga bine pentru Dembele si sa devina un jucator exceptional.

Dembele (23 de ani) este inca tanar si are intreaga cariera in fata. PSG s-a interesat de el inca de vara trecuta.

Neymar a inscris de 69 de ori pentru PSG, unde a venit pentru o suma record de 222 de milioane de euro. La Barcelona a jucat patru sezoane, a inscris 105 goluri si a facut parte din tripleta magica MSN, alaturi de Messi si Suarez.

