Hristo Stoichkov neagă implicarea la Farul. De ce nu poate prelua acțiunile de la Gică Hagi

Gică Hagi pare alesul Federației Române de Fotbal pentru a deveni succesorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei. Discuțiile privind numirea "Regelui" în funcția de selecționer s-au accentuat în ultimele săptămâni, după ce "Il Luce" a acuzat probleme de sănătate care îi pot pune în pericol inclusiv prezența la barajul pentru Mondial din martie.

Hristo Stoichkov neagă implicarea la Farul

Problema lui Hagi - una de care s-a lovit și în alte ocazii - este aceea că deține pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța, iar o numire în funcția de selecționer al României ar produce un evident conflict de interese.

Pentru a reveni la națională după 25 de ani, Hagi trebuie să își cedeze acțiunile de la Farul, iar o variantă intens vehiculată în ultimele zile a fost cea în care Gică Popescu și Hristo Stoichkov ar urma să preia clubul constănțean.

Stoichkov a negat însă o posibilă implicare la Farul Constanța, scrie presa bulgară. O astfel de variantă ar fi oricum imposibilă, având în vedere statutul pe care fostul Balon de Aur îl are în cadrul FIFA.

"Legenda Bulgaria este ambasador FIFA în cadrul 'Football for Schools', la invitația lui Gianni Infantino. Din acest motiv Stoichkov nu poate lucra la vreun club și a fost obligat să renunțe la acțiunile de la CSKA", explică trud.bg.

Hristo Stoichkov a fost acționar la CSKA Sofia în perioada 2016-2024 și a fost nevoit să se retragă din cadrul clubului pentru a prelua rolul de ambasador FIFA.

"Am decis să donez acțiunile mele de la CSKA Sofia acționarului majoritar al clubului pentru a nu exista un conflict de interese. Este o cerință a FIFA și trebuie să mă supun. Vă garantez însă că relația cu clubul meu de suflet va rămâne la fel", explica Stoichkov, în 2024.

Gică Popescu: "Noi am fost la ziua lui Hristo, dar nimic altceva"

De altfel, varianta în care Stoichkov ar deveni acționar la Farul a fost negată și de Gică Popescu: "A apărut o veste și acum toată lumea s-a inflamat și s-a scris foarte mult. Noi am fost la Sofia, la ziua lui Hristo. Ne-a invitat, a împlinit vârsta de 60 de ani. Dar nu s-a întâmplat nimic altceva. Dacă vreodată se va întâmpla acest lucru, credeți-mă că veți afla".