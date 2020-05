Veste tragica in Franta! Un jucator crescut de PSG a murit la varsta de 24 de ani

Jordan Diakiese, jucator crescut in academia parizienilor, a fost gasit mort la varsta de 24 de ani.

Diakiese nu a reusit sa se impuna in prima echipa a lui PSG si a fost cumparat de Chaux-de-Fonds, formatie din Elvetia, pentru ca apoi sa joace pentru NK Rudes, in a doua liga croata.

Anul trecut el s-a transferat la Furiani-Agliani, echipa care evoluaza intr-o liga de amatori.

Actualul sau club a anuntat vineri decesul sau pe Twitter, dar inca nu a fost stabilita cauza mortii.

"A doua ta familie se va gandi mereu la tine. Odihneste-te in pace Jordan! Dupa ce a sosit in iulie, acest copil uimitor a fost un castigator atat pe teren, cat si in afara lui. Mereu zambind, muncitor, discret, s-a integrat foarte repede, a scris pe Twitter clubul corsican.

Diakiese a jucat 3 meciuri si pentru nationala Frantei U20 pe vremea cand evolua in academia lui PSG.