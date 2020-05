Tatarusanu, inclus intr-o echipa importanta de France Football, alaturi de un jucator de la PSG! Ce au scris francezii despre portarul roman

Ciprian Tatarusanu a fost mai mult rezerva la Lyon, insa a fost inclus intr-o echipa promitatoare.

France Football a alcatuit un '11' al jucatorilor care pot sa isi relanseze cariera. Ciprian Tatarusanu a reusit sa prinda postul de 'titular' in poarta, iar asta e un motiv de mandrie. Evolutiile sale nu au fost niciodate slabe, insa nu l-a putut depasi pe Anthony Lopes in cursa pentru postul de titular la Lyon. De asemenea, Kurzawa de la PSG a fost inclus in aceasta echipa.

"Ciprian Tatarusanu nu a avut sansa sa joace din cauza lui Anthony Lopes. Astfel, ar putea fi o idee buna pentru el sa ajunga in alta parte. Putine echipe din Ligue 1 cauta un portar titular, dar redobandirea formei ar fi cea mai buna solutie pentru el.", au scris francezii de la France Football la adresa portarului nationalei.

Tatarusanu - Kurzawa, Basila, Diakite, Hernichs - Kamano, Aholou, Bobichon, Dossevi - Maolida, Mothiba, este primul '11' al jucatorilor care isi pot relansa cariera.

Ciprian Tatarusanu este cotat la 1,2 milioane de euro si are doar doua meciuri jucate in acest sezon la Lyon. La echipa nationala a Romaniei a apart in 67 de partide, fiind titular indiscutabil.