Steliano Filip, care a purtat o perioadă și banderola de căpitan al clubului din Ștefan cel Mare, a ajuns la 31 de ani, dar a părăsit elita fotbalului românesc.

Steliano Filip a semnat cu Union Edelweiss

Fundașul lateral semnase în vară cu Lotus Băile Felix, însă în această iarnă s-a decis să schimbe echipa.

Fostul dinamovist și-a reziliat contractul cu echipa din Liga 3 și a decis să semneze cu Union Edelweiss, echipă din a patra ligă a Austriei.

Conform lui Alexa Krenek, președintele de la Lotul Băile Felix, Filip și-a dorit să se transfere în Austria, deoarece acolo locuiesc părinții soției sale.

Steliano Filip a mărturisit că deși noua sa echipă este în liga a patra, condițiile sunt foarte bune, iar obiectivul echipei este promovarea.

”Am semnat aici cu Edelweiss. Sunt condiții foarte bune, cei de aici își doresc promovarea, dacă nu anul acesta, atunci de la anul. M-au primit foarte bine, iar asta este cel mai important. Sunt bine liniștit și asta este tot ceea ce contează”, a spus Steliano Filip, conform Digisport.