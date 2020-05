PSG a gasit deja inlocuitor pentru Cavani si Icardi! Pe cine doresc milionarii de la Paris

PSG il doreste langa Neymar si Mbappe pe atacantul "tunarilor", Pierre-Emerick Aubameyang.

Inca de la sosirea sa in 2018, atacantul gabonez a facut spectacol in tricoul lui Arsenal, marcand 61 de goluri in 97 de partide.

"Auba" urmeaza sa intre in ultimul an de contract si ar putea pleca in aceasta vara. De situatia fostului jucator de la Dortmund s-a intersat clubul PSG, care ar putea sa il transfere pentru o taxa cuprinsa intre 40 si 50 de milioane de euro, potrivit le10sport.

Un jucator de atac pare sa fie prioritatea numarul 1 a francezilor, dupa ce Edinson Cavani este ca si plecat, iar PSG nu doreste sa il cumpere definitiv pe Mauro Icardi.

Argentinianul a reusit in acest sezon sa marcheze 20 de goluri in 31 de partide, dar parizienii nu il vor cumpara definitiv, astfel ca ca Icardi va trebui sa isi caute alta echipa. Antonio Conte nu il doreste nici el in echipa lui Inter Milano.

Aubameyang este urmarit si de Barcelona care cauta o varianta de inlocuire pentru Luiz Suarez in cazul in care nu vor reusi transferul lui Lautaro Martinez.

Gabonezul a ajuns la varsta de 30 de ani, iar anul trecut a fost desemnat cel mai bun marcator din Premier League cu 22 de goluri, alaturi de alti doi jucatori africani: Sadio Mane si Mohamed Salah.

VIDEO - Aubameyang, dupa ce a inscris golul 50 in tricoul lui Arsenal: