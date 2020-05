Un jucator dorit de superechipe din Europa a semnat cu PSG! Primul transfer al verii pentru campionii Frantei

PSG a realizat primul transfer al acestei veri. Campioana Frantei a obtinut acordul celor de la FC Porto pentru mutarea lui Alex Telles.

Transferul s-a realizat pentru 25 de milioane de euro, desi initial Porto ceruse 30 de milioane, iar PSG nu voia sa investeasca mai mult de 20.

Brazilianul in varsta de 27 de ani este cel mai bun marcator dintre fundasii care evolueaza in Europa, avand 8 goluri inscrise, la fel ca Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt). Mai mult decat atat, el a reusit 5 assist-uri in acest sezon.

Alex Telles a debutat in fotbalul european in 2014, la Galatasaray. Doi ani mai tarziu a ajuns la FC Porto, fiind transferat pentru 6.5 milioane de euro.

La PSG, brazilianul va trebui sa se lupte pentru postul de titular cu Juan Bernat.