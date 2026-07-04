Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, l-a avut invitat pe Emil Săndoi.

Emil Săndoi, fost căpitan și antrenor al Universității Craiova, a fost invitat în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro. El a vorbit despre întâmplările carierei, dar și despre un moment care i-a estompat cursul firesc pe terenul de fotbal.

Emil Săndoi a ratat transferul la Lyon din cauza unei accidentări teribile

Antrenorul a povestit cum a trecut peste un episod care i-a stopat ascensiunea din perioada în care era fotbalist, l-a făcut să piardă un contract în Franța, la Olympique Lyon, dar i-a și clădit un caracter puternic. Pe când era căpitan al Universității, fostul fundaș central a suferit o fractură de tibie și peroneu într-o finală de Cupa României cu Dacia Unirea Brăila.

Meciul se juca pe fostul Stadion 23 August, iar Săndoi a ajuns după accidentare direct la spital. Din cauza accidentării, el a ratat și prezența la Cupa Mondială din SUA, din 1994, când România a reușit cea mai mare performanță din istorie!

”A fost un moment greu pentru mine, dar l-am depășit. Am stat un an departe de teren... m-am antrenat după cinci luni, dar nu era ok cu tijele, mă durea, nu mă puteam antrena sută la sută. Am scos tijele după un an. Voiam să joc la națională, să am șansa să fiu convocat pentru Cupa Mondială din SUA.

A fost o pierdere pe două planuri, și contractual, să plec în străinătate, la Lyon dar și pentru că nu am mai jucat la Cupa Mondială din 1994. Dar, cred că m-a călit acel moment. Au fost momente, din partea colegilor, adversarilor, când am simțit susținere totală din partea lor.

Am găsit recent, în mansardă, tijele pe care l-am avut puse în perioada aceea, dar și medalia din 1993, când am fost în lot în finala Cupei României, pe care am câștigat-o”, a rememorat episodul Emil Săndoi în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Emil Săndoi, fotbalist și antrenor important în România

Emil Săndoi a fost selecționerul României U21 în două mandate: iulie 2006 – august 2013 și august 2022 – iunie 2023. Ultima oară a pregătit-o pe Poli Iași, de care s-a despărțit în 2025, la finalul lunii ianuarie. Săndoi le-a mai antrenat pe Universitatea Craiova, Pandurii Târgu Jiu, FC Vaslui, Concordia Chiajna, FC Argeș și Chindia Târgoviște.

Ca fotbalist, Emil Săndoi a evoluat pe postul de fundaș central pentru Universitatea Craiova (1983-1995 și 1998-1999), Angers (1995-1996) și FC Argeș (1996-1998). În același timp, a adunat 30 de selecții pentru naționala României între anii 1987–1993, alături de care a jucat la Cupa Mondială din 1990.

Emil Săndoi a câștigat ca fotbalist Divizia A (1990-1991) și Cupa României (1990-1991 și 1992-1993) cu Universitatea Craiova.