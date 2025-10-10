În vară, Olivier Giroud și-a încheiat contractul cu formaţia Los Angeles FC din liga profesionistă nord-americană de fotbal (Major League Soccer) şi s-a alăturat clubului francez Lille. Câştigătorul Cupei Mondiale din 2018 mai avea şase luni de contract la formaţia din California, dar voia să revină acasă, după 13 ani de la momentul părăsirii Ligue 1.

Conducerea clubului LAFC nu l-a oprit pe fostul jucător al formaţiei AC Milan, care era la echipă din 2024 şi care a ajuns, apoi, la un acord cu responsabilii clubului pentru a pleca.

Olivier Giroud a anunțat că se va retrage de la Lille!

Giroud, care a împlinit 39 de ani în septembrie, a semnat o înţelegere pe doi ani cu formaţia Lille, care a încheiat sezonul trecut pe locul cinci în Ligue 1 şi care joacă în acest sezon în Europa League. Lille căuta un jucător experimentat care să conducă din teren tânăra echipă, iar Giroud l-a înlocuit pe Jonathan David care a părăsit formaţia, odată cu încheierea contractului.

Fostul atacant al lui Arsenal nu a avut o perioadă atât de bună în SUA, reuşind doar cinci goluri în toate competiţiile. Giroud a mai jucat în Ligue 1, la Montpellier, care a câştigat un titlu surpriză în 2012, înainte de plecarea lui Olivier Giroud în Premier League.

Atacantul Olivier Giroud, trei goluri în opt meciuri pentru Lille

După venirea la Lille, Giroud a marcat trei goluri (două în Ligue 1, unul în Europa League), în opt partide (șase în Ligue 1, două în Europa League). Chiar dacă pare că va avea o stagiune 2025-2026 bună, atacantul a anunțat că se va retrage de la Lille, chiar dacă nu a anunțat momentul exact în care va pune ”ghetele în cui”.

A afirmat recent că Lille va fi ultimul club din carieră pentru care va evolua, de acum fiind cu gândul la momentul oportun pe care îl va alege să se retragă din cariera de fotbalist.

