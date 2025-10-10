LIVE TEXT România U20 - Cehia U20 în Elite League de la 17:00! Cine este fotbalistul român care acum joacă pentru Cehia

Rom&acirc;nia U20 - Cehia U20 &icirc;n Elite League de la 17:00! Cine este fotbalistul rom&acirc;n care acum joacă pentru Cehia Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tricolorii lui Adrian Iencsi debutează în noul sezon din Elite League U20

Adrian Iencsi Stanislav Petruța Codruț Sandu David Irimia romania u20
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:00, naționala Under 20 a României, condusă de selecționerul Adrian Iencsi, debutează în sezonul 2025-2026 din Elite League împotriva reprezentativei similare a Cehiei.

Vor fi două meciuri ale micilor tricolori cu cehii:

vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Stadion „Concordia” din Chiajna;

luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Național de Fotbal Buftea.

Cine este fotbalistul român care acum joacă pentru naționala cehă

Spre deosebire de noi, cehii au disputat deja două partide, ambele în luna septembrie, pe 4 și 8 septembrie. În primul duel din noul sezon, naționala Cehiei a cedat într-o manieră categorică, scor 3-0, în deplasare cu naționala Portugaliei. Patru zile mai târziu, tot în deplasare, cehii au cedat și cu Elveția, scor 2-1.

La cehi este convocat și mijlocașul central defensiv Stanislav Petruța, fost internațional de juniori moldovean de origine română care din acest an evoluează pentru reprezentativa de tineret a Cehiei.

Petruța este născut în Republica Moldova, va împlini 20 de ani peste o săptămână și joacă în prima ligă la FC Zlin, club la care este legitimat de un deceniu.

Lotul convocat de selecționerul Adrian Iencsi pentru meciurile cu Cehia

Portari:

Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);

Fundași:

Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);

Mijlocași:

David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București) ÎNLOCUIT CU Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);

Atacanți:

Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).

