LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:00, naționala Under 20 a României, condusă de selecționerul Adrian Iencsi, debutează în sezonul 2025-2026 din Elite League împotriva reprezentativei similare a Cehiei.

Vor fi două meciuri ale micilor tricolori cu cehii:

vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Stadion „Concordia” din Chiajna;

luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Național de Fotbal Buftea.

Cine este fotbalistul român care acum joacă pentru naționala cehă



Spre deosebire de noi, cehii au disputat deja două partide, ambele în luna septembrie, pe 4 și 8 septembrie. În primul duel din noul sezon, naționala Cehiei a cedat într-o manieră categorică, scor 3-0, în deplasare cu naționala Portugaliei. Patru zile mai târziu, tot în deplasare, cehii au cedat și cu Elveția, scor 2-1.

La cehi este convocat și mijlocașul central defensiv Stanislav Petruța, fost internațional de juniori moldovean de origine română care din acest an evoluează pentru reprezentativa de tineret a Cehiei.

Petruța este născut în Republica Moldova, va împlini 20 de ani peste o săptămână și joacă în prima ligă la FC Zlin, club la care este legitimat de un deceniu.

