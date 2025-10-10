Fundașul celor de la Maccabi Haifa este extrem de discret pe rețelele de socializare, unde nu postează imagini din viața privată. Totuși, s-a aflat că Lisav formează un cuplu cu o tânără superbă, Marie Charalabopoulos, originară din Cipru.

Marie este instructor de pilates și are colaborări cu un studio renumit din Belgia. Pasionată de sport, sănătate și stil de viață echilibrat, partenera fotbalistului promovează frecvent mișcarea și starea de bine în mediul online.

Lisav Eissat, născut în Israel, are rădăcini românești prin bunica sa maternă, originară din Dorohoi, județul Botoșani.

Andrei Cristea, după România - Moldova 2-1: "Eissat parcă are ceva din Chivu în tinerețe"



Eissat i-a lăsat o impresie plăcută fostului internațional Andrei Cristea. Actualul antrenor de la Concordia Chiajna l-a comparat cu fostul căpitan Cristi Chivu la începutul carierei, însă admite că jucătorul lui Maccabi Haifa are nevoie să capete experiență.



"Eissat? Mi-a plăcut. E născut în 2005, e un copil de perspectivă. E o poziție pe care clar avem nevoie de sânge proaspăt, dar parcă a suferit din punct de vedere fizic. A jucat simplu, a construit, a câștigat duelurile la cap, chiar dacă atacanții Postolachi și Boiciuc erau mai înalți sau mai masivi.

Parcă are ceva din Chivu în tinerețe, dar nu vreau să exagerez. Din alergarea lui, din poziționarea în teren e clar că are nevoie de experiență, de meciuri cât mai grele, dar eu cred că poate fi o variantă pentru viitor", a spus Andrei Cristea, după ce a asistat la meciul de pe Arena Națională.

