Prins în fapt! Ulises Davila, fost fotbalist la Chelsea, protagonistul unui scandal care a scos la iveală informații neașteptate

Prins în fapt! Ulises Davila, fost fotbalist la Chelsea, protagonistul unui scandal care a scos la iveală informații neașteptate Premier League
Ulises Davila a trecut printr-o perioadă groaznică după ce i-a murit soția.

Un fotbalist a recunoscut că a fost ”capul” unei scheme care implica plasarea unor pariuri sportive!

Mijlocașul Ulises Davila a fost, în urmă cu câțiva ani, un tânăr de mare perspectivă. Mexicanul, acum fără contract, în vârstă de 34 de ani, a ajuns în Premier League în 2011, când avea doar 20 de ani.

A făcut pasul în cel mai important campionat din lume când a fost transferat de Chelsea, pentru două milioane de euro, din țara natală, dar acum este protagonistul unui scandal care a scos la iveală informații incredibile, pentru că a câștigat sume impresionante de bani la pariurile sportive.

Ulises Davila, tânăr de mare perspectivă

Transferat de Chelsea în 2011 de la Chivas în schimbul a două milioane de euro, Ulises Davila nu a reușit să se impună la echipa londoneză, în Premier League, campionat care se vede în exclusivitate în România pe VOYO. În cei patru ani de contract, el nu a bifat nicio apariție oficială în tricoul grupării de pe "Stamford Bridge".

Chelsea l-a împrumutat pe Davila la Vitesse, Savadell, Cordoba și Vitoria Setubal. În 2015, el a fost cedat gratis la Santos Laguna. Apoi, pentru trei ani 2021-2024, mijlocașul a evoluat la Macarthur FC.

De atunci, el este liber de contract, fiind lăsat fără acord după ce a fost pus sub acuzare.

Drama prin care a trecut Ulises Davila în urmă cu mai bine de trei ani

În urmă cu trei ani și jumătate, soția mexicanului a murit fulgerător. Vestea a fost dată de clubul australian Macarthur FC, acolo unde era legitimat Ulises Davila.

"Suntem întristați de auzul veștii că soția lui Ulises Davila, Lily, a decedat în această noapte. Clubul vrea să-și exprime sincerele condoleanțe lui Uli, Uli Jr și întregii familii în aceste clipe dificile", se preciza gruparea de la Antipozi.

Ulises Davila și fosta sa soție, Lily, au împreună un băiețel, care în momentul tragediei avea vârsta de doi ani.

