"Neymar s-a emotionat cand a fost intrebat de prietenii sai de la Barcelona daca vrea sa se intoarca". Ce spune tatal brazilianului despre transferul esuat

Neymar da Silva, tatal si agentul lui Neymar Jr. a vorbit despre continuarea brazilanului la PSG si negocierile cu Barcelona care au avut loc pana aproape de incheierea perioadei de mercato.

Vizibil afectat de transferul nereusit, dar si de situatia in care se afla la PSG, Neymar va relua activitatea cu Campioana en-titre din Franta si va incerca sa plece din iarna, obiectivul sau fiind Barcelona.

Tatal si reprezentatul sau legal, Neymar da Silva a vorbit in cadrul unei conferinte sportive de la Edinburgh despre situatia delicata in care s-a aflat fiul sau si emotiile pe care le-a trait in timpul perioadei de mercato.

"Un brazilian isi doreste sa fie acolo unde este fericit. Iar el era extrem de fericit la Barcelona. Atunci cand prietenii sai de la club l-au intrebat daca vrea sa se intoarca, s-a emotionat extrem de tare", a spus Neymar Senior.

Tatal sau a facut tot posibilul sa incerce sa ii indeplineasca dorinta fiului sau, chiar daca situatia sa nu era una favorabila, dupa cum spune el.

"Ca si agent, te simti inutil in momentul in care nu exista o structura care sa iti permita sa iesi si sa vii. Nu exista o clauza de reziliere a contractului, iar asta a facut lucrurile sa fie extrem de dificile. Ne-am luptat sa ajungem la un punct comun. Am dat ce am avut mai bun pentru el", a concluzionat agentul.