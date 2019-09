Barcelona l-a vrut, PSG s-a opus! Presedintele Barcelonei exclude venirea lui Neymar: "Nu intra in planul nostru pentru iarna"

Presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu a acordat un interviu in exclusivitate in care a vorbit despre controversatul "caz Neymar"

Dupa incheierea perioadei de mercato si confirmarea faptului ca Neymar va ramane la PSG, presedintele Barcelonei a ales sa vorbeasca pentru prima data public despre negocierile cu Campioana Frantei si pretentiile pe care seicii le aveau pentru a-l lasa pe brazilian sa plece.

"A fost un moment in care s-a concretizat existenta "Cazului Neymar". In timpul verii iese vestea, aflam ca Neymar ar putea parasi PSG-ul si Leonardo deschide negocierile. Aflu ca si alte cluburi au negociat, iar Barcelona a fost unul din acele cluburi, insa nu s-a concretizat nimic deoarece cererile nu au putut fi asumate.

Am vorbit cu oamenii din club, Abidal, Valderde si mi-au spus "daca Neymar este pe piata, ar fi bine sa incercam". Nu am oferit in niciun moment jucatori PSG-ului, asta a fost cererea lor plus bani, insa noi nu am fost de acord. Nu intra in planul nostru pentru iarna.

Am facut tot posibilul sa il aducem pe Neymar in aceasta vara. Exista persoane care spun ca am facut toate aceste lucruri doar pentru a avea ziarele subiecte. Stim ca Neymar le-a transmis sefilor lui PSG ca negociaza doar cu Barcelona, a facut ce trebuia, dar la final el si sefii au decis sa ramana in Paris", a spus Bartomeu intr-un interviu acordat televiziunii Barca TV.