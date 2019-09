Neymar a demonstrat de ce este in continuare cel mai scump jucator al planetei.

Daca la echipa de club trece printr-o perioada extrem de agitata, Neymar a impresionat in tricoul nationalei. Neymar a reusit un meci perfect pentru Brazilia in amicalul cu Columbia.



Neymar a oferit o pasa de gol la reusita lui Casemiro si a marcat la randul sau in minutul 58. Amicalul s-a terminat la egalitate, scor 2-2.