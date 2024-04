Neymar, OUT de la Al-Hilal? La ce club dorește să ajungă starul brazilian

Transferat la Al-Hilal în vara anului 2023 pentru o sumă impresionantă de 90 de milioane de euro, Neymar a fost însă afectat imediat de o accidentare gravă, limitându-i aparițiile pe teren la doar cinci meciuri. Cu toate acestea, intenția sa de a reveni în Brazilia este tot mai clară, chiar dacă Santos, clubul care l-a lansat în fotbalul mare, a retrogradat.

Conform informațiilor din presa braziliană, reprezentanții lui Neymar s-au întâlnit deja cu conducerea lui Santos în luna decembrie, discuțiile fiind pozitive și având în vedere o posibilă revenire a fotbalistului la fostul său club. Cu un contract valabil până în vara anului 2025 la Al-Hilal, Neymar ar avea opțiunea de prelungire pentru încă un sezon, însă planurile sale pentru revenirea la Santos par tot mai concrete.

