Faza MINUNATA din care Neymar a marcat pentru PSG in derby-ul cu Monaco! Meci SUPERB la Paris

Neymar a avut nevoie de doar doua minute pentru a marca impotriva lui Monaco!

Brazilianul a inscris dupa o faza superba pe care tot el a pornit-o in banda stanga. Mingea a mai trecut pe la Verratti si Mbappe inainte sa ajunga la Neymar, care a marcat la coltul scurt. Assistul lui Verratti, de asemenea de 5 stele!



Avansul lui PSG n-a tinut decat 4 minute. Gelson Martins a egalat in minutul 7, apoi Ben Yedder a adus-o pe Monaco in avantaj in minutul 13! Pana la pauza s-a mai marcat de doua ori. PSG a intrat la cabine in avantaj dupa autogolul lui Ballo (24) si reusita din penalty a lui Neymar (42).