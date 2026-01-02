Partida Toulouse - Lens, din runda 17 de Ligue 1, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărit LIVE pe VOYO , dar și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

De cealaltă parte, Lens este lider în campionatul Franței, având 37 de puncte, cu unul mai mult decât PSG, aflată pe poziția secundă. La ultimul meci jucat în campionat, echipa lui Pierre Sage s-a impus cu 2-0 în fața lui Nice.

Toulouse vine după victoria 3-0 cu Paris FC din ultima etapă jucată în campionat și se află pe locul opt în Ligue 1 cu 23 de puncte acumulate în 16 partide.

Ce lovitură a dat Lens! A transferat un internațional de la RB Leipzig pentru 3 milioane de euro



Pare o afacere foarte bună pentru Lens, care, potrivit L'Equipe, a plătit doar 3 milioane de euro, inclusiv bonusuri, pentru a-l achiziţiona pe acest fotbalist foarte experimentat, care nu a beneficiat de timp de joc la Leipzig, unde evolua din 2019.



"Amadou s-a afirmat la Leipzig ca unul dintre cei mai buni mijlocaşi din Bundesliga, iar calităţile sale tehnice, pe faza de atac şi la recuperare sunt acum recunoscute în Europa", a declarat Jean-Louis Leca, directorul sportiv al lui RC Lens, citat în comunicatul clubului.



Venirea lui Haidara ar urma să consolideze linia mediană a lui Lens, unde evoluează deja compatriotul său Mamadou Sangare.



Ambii jucători se află în prezent în Maroc pentru a participa la Cupa Africii pe Naţiuni cu echipa lor reprezentativă.



Cu Haidara, Lens îşi continuă strategia de transferuri ţintită, economică şi echilibrată, care i-a reuşit atât de bine de la începutul sezonului 2025/2026.



Campionul mondial din 2018 Florian Thauvin, promiţătorul portar Robin Risser, fundaşii Matthieu Udol şi Samson Baidoo, Mamadou Sangare şi atacantul Odsonne Edouard: niciunul dintre aceşti jucători care au sosit în perioada de transferuri din vară nu a costat mai mult de zece milioane de euro şi toţi au strălucit în prima parte a sezonului, notează AFP. Agerpres

