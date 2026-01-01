FC Metz a anunţat, într-un comunicat emis joi, că unul dintre tinerii săi jucători a fost victimă a teribilului incendiu care a avut loc la Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea de 31 decembrie.

Tahirys Dos Santos de la FC Metz este internat în Germania, unde a fost transportat cu avionul



Tahirys Dos Santos, în vârstă de 19 ani, originar din Mont-Saint-Martin, în departamentul Meurthe-et-Moselle, a suferit „arsuri grave” în urma tragediei.

În prezent, el este internat în Germania, unde a fost transportat cu avionul.

„Profund afectaţi de această veste, conducerea, jucătorii, antrenorii şi angajaţii clubului sunt şocaţi şi îşi unesc gândurile pentru a le adresa lui Tahirys, în aceste momente în care el se luptă cu suferinţa”, scrie clubul din Metz.

FC Metz precizează că lucrează „în colaborare cu autorităţile medicale, pentru a permite repatrierea lui Tahirys la spitalul Mercy, aproape de casa lui”.

Clubul din Ligue 1 spune că va da veşti „în cazul unei evoluţii semnificative a stării sale de sănătate”



”Aproximativ 40” de persoane au fost ucise şi „aproximativ 115 rănite” în incendiul care a izbucnit în noaptea de Revelion într-un bar din Crans-Montana, Elveţia, au indicat autorităţile, citate de news.ro. Joi, Ministerul Afacerilor Externe a indicat că „doi francezi se află printre răniţi”.

În ceea ce priveşte tânărul jucător, FC Metz cere „respectarea vieţii sale private” şi precizează că va da veşti „în cazul unei evoluţii semnificative a stării sale de sănătate”.

Tahirys Dos Santos, convocat în decembrie în premieră la un meci oficial al lui Metz

Tahirys Dos Santos, fundaș stânga francez de origine capverdiană (Capul Verde), a fost convocat în premieră la prima echipă a lui Metz luna trecută, la meciul din Coupe de France cu ASC Biesheim, scor 3-0.

