LIVE VIDEO Monaco - Olympique Lyon, Nice - Strasbourg și Lille - Rennes EXCLUSIV pe VOYO începând cu ora 18:00!

Monaco - Olympique Lyon, Nice - Strasbourg și Lille - Rennes EXCLUSIV pe VOYO &icirc;ncep&acirc;nd cu ora 18:00! Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Olympique LyonMonacoNicestrasbourgLilleRennes
Din articol

Monaco - Olympique Lyon

Nice - Strasbourg

Lille - Rennes

LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro începând cu ora 18:00, puteți urmări trei meciuri din etapa cu numărul 17 din Ligue 1.

AS Monaco - Olympique Lyon începe la 18:00, Nice - Strasbourg la 20:00, iar Lille - Rennes la 22:05.

Aseară, liderul-surpriză din Ligue 1, Lens, a oferit un veritabil festival de goluri în deplasarea de la Toulouse, scor 3-0.

Clasamentul LIVE din Ligue 1

Clasamente oferite de Sofascore

Golurile din Toulouse - Lens 0-3 (2 ianuarie 2026)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat operațiunea | VIDEO
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat operațiunea | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Aston Villa - Nottingham Forest, apar și golurile după 81% posesie, ACUM pe VOYO! Meciul &icirc;ncepe pe muzica lui Ozzy Osbourne
Aston Villa - Nottingham Forest, apar și golurile după 81% posesie, ACUM pe VOYO! Meciul începe pe muzica lui Ozzy Osbourne
Celtic - Rangers, Old Firm number 449, GOOOOL ACUM! Egalitate absolut IREALĂ &icirc;ntre cele două mari rivale
Celtic - Rangers, Old Firm number 449, GOOOOL ACUM! Egalitate absolut IREALĂ între cele două mari rivale
9 jucători noi la Petrolul Ploiești! Lotul lui Eugen Neagoe pentru stagiul din Antalya
9 jucători noi la Petrolul Ploiești! Lotul lui Eugen Neagoe pentru stagiul din Antalya
Louis Munteanu a ajuns &icirc;n Statele Unite ale Americii!
Louis Munteanu a ajuns în Statele Unite ale Americii!
&rdquo;O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?&rdquo; Florin Gardoș, răspuns sincer
”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincer
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;

Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“

Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical

Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical

&bdquo;Tremură&ldquo; Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu

„Tremură“ Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu

Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o &rdquo;prioritate&rdquo; pentru AS Roma

Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o ”prioritate” pentru AS Roma

Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! &rdquo;Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor&rdquo;

Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”



Recomandarile redactiei
Aston Villa - Nottingham Forest, apar și golurile după 81% posesie, ACUM pe VOYO! Meciul &icirc;ncepe pe muzica lui Ozzy Osbourne
Aston Villa - Nottingham Forest, apar și golurile după 81% posesie, ACUM pe VOYO! Meciul începe pe muzica lui Ozzy Osbourne
9 jucători noi la Petrolul Ploiești! Lotul lui Eugen Neagoe pentru stagiul din Antalya
9 jucători noi la Petrolul Ploiești! Lotul lui Eugen Neagoe pentru stagiul din Antalya
Louis Munteanu a ajuns &icirc;n Statele Unite ale Americii!
Louis Munteanu a ajuns în Statele Unite ale Americii!
&rdquo;O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?&rdquo; Florin Gardoș, răspuns sincer
”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincer
Celtic - Rangers, Old Firm number 449, GOOOOL ACUM! Egalitate absolut IREALĂ &icirc;ntre cele două mari rivale
Celtic - Rangers, Old Firm number 449, GOOOOL ACUM! Egalitate absolut IREALĂ între cele două mari rivale
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve &icirc;n derby! PSG merge &icirc;nsă brici fără starul francez
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve în derby! PSG merge însă brici fără starul francez
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o &icirc;n finala Cupei
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o în finala Cupei
Mircea Sandu, dezvăluiri de la Monaco. N-am fost invitat, nu m-am autoinvitat
Mircea Sandu, dezvăluiri de la Monaco. "N-am fost invitat, nu m-am autoinvitat"
AS Monaco e de v&acirc;nzare! Suma uriașă pe care o poate obține patronul rus
AS Monaco e de vânzare! Suma uriașă pe care o poate obține patronul rus
Manchester United și Girona, &rdquo;retrogradate&rdquo;? UEFA s-a decis &icirc;n privința clubului din Premier League și a revelației din La Liga
Manchester United și Girona, ”retrogradate”? UEFA s-a decis în privința clubului din Premier League și a revelației din La Liga
Noul star din antrenorat: &bdquo;filosoful&rdquo; de 34 de ani care n-a mai luat gol din septembrie și se bate la titlu cu PSG
Noul star din antrenorat: „filosoful” de 34 de ani care n-a mai luat gol din septembrie și se bate la titlu cu PSG
CITESTE SI
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

stirileprotv SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

stirileprotv De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!