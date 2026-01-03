LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro începând cu ora 18:00, puteți urmări trei meciuri din etapa cu numărul 17 din Ligue 1.

AS Monaco - Olympique Lyon începe la 18:00, Nice - Strasbourg la 20:00, iar Lille - Rennes la 22:05.

Aseară, liderul-surpriză din Ligue 1, Lens, a oferit un veritabil festival de goluri în deplasarea de la Toulouse, scor 3-0.

Clasamentul LIVE din Ligue 1

