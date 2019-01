"Ne e frica sa mai zburam cu avionul!" Confesiunea cutremuratoare a jucatorilor de la Cardiff dupa disparitia lui Emiliano Sala

Prima partida a celor de la Cardiff dupa disparitia lui Emiliano Sala a fost o infrangere, 1-2, pe terenul celor de la Arsenal.

Cardiff City este in pericol de retrogradare in primul sezon dupa revenirea in Premier League. Marea lovitura pentru a incerca sa evite una dintre ultimele trei pozitii din clasament era transferul pentru o suma record al lui Emiliano Sala. Din pacate, acesta este dat disparut. Avionul in care se afla nu a fost gasit in urma operatiunii de cautare a autoritatilor.

In primul meci de la tragedie, cei de la Cardiff au avut o evolutie neasteptat de buna pe terenul lui Arsenal, avand nu mai putin de 19 suturi spre poarta! Arsenal a invins pana la urma cu 2-1. La finalul partidei, jucatorii lui Cardiff au dezvaluit ca au jucat pentru Sala, cel despre care au vorbit si inainte de intrarea pe teren.

"Este foarte dificil si sa descriu ceea ce simtim noi, jucatorii. Este o situatie total neobisnuita, o asemenea tragedie. Am fost cu totii afectati, baietii, orasul, intreg clubul. Am avut parte si de ceva ajutor.



Noi calatorim cu avionul si cativa dintre jucatori se gandeau deja: <<nu mai vreau sa urc in avion>>. A fost atat de serios totul, antrenorul a reactionat bine si clubul a reactionat bine in ceea ce priveste ajutorul acordat noua si tuturor celor care au nevoie de sprijin.



Si cred ca sunt cativa baieti care au avut nevoie de sprijin. Asa ca eu sper ca in saptamanile ce vor urma sa incepem sa ne simtim mai bine" a spus Sol Bamba dupa partida pentru BBC Sport Wales.