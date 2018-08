Mbappe s-a dus tinta la microfon dupa meciul FANTASTIC facut de PSG! Declaratia surprinzatoare facuta despre Neymar: "A muncit din greu pentru asta"

PSG a castigat greu partida etapa a 2-a din Ligue 1, 3-1 in deplasare la Guingamp. Mbappe a marcat doua goluri pe finalul partidei.

Campioana Frantei, Paris Saint-Germain, a castigat cu emotii in deplasare la Guingamp - condusi la pauza cu 1-0, cei de la PSG s-au transformat dupa intrarea lui Kylian Mbappe la pauza. Neymar a egalat din penalty, pentru ca Mbappe sa reuseasca o dubla in minutele 82 si 90.

La finalul partidei, Mbappe a vrut sa vorbeasca despre Neymar dupa ce presa l-a elogiat pe tanarul atacant de 19 ani dupa Cupa Mondiala, ridicandu-se intrebarea cine este adevaratul star al lui PSG. Mbappe sustine ca acela este Neymar.

"Neymar este un superstar, mai mult decat mine. A muncit din greu la Barcelona pentru asta. Cu un gol si assist nu e rau deloc. Eu incerc sa ajut cum pot echipa sa castige" a spus Kylian Mbappe la finalul partidei pentru Canal+.

Mbappe a revenit tarziu la echipa dupa castigarea Cupei Mondiale, insa Mbappe nu vrea sa se mai gandeasca prea mult la marele triumf: "Am castigat, am sarbatorit, insa fotbalul continua, cariera mea e abia la inceput, am obiective foarte mari cu PSG, cu echipa nationala si individual. Nu putem sta pe loc" a mai spus Mbappe.