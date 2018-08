Asta e ARTA, nu fotbal! Mbappe si Neymar, distractie TOTALA in ultimul meci! Cum au marcat

Brazilianul a inscris pentru 1-1, dupa ce Roux o adusese pe EAG in avantaj inca din minutul 20.

Neymar a facut o faza de senzatie in careul advers. Adversarii nu l-au putut opri decat prin fault. Tot el a transformat penalty-ul din minutul 53.



Finalul de joc i-a apartinut lui Mbappe. Intrat la pauza, campionul mondial a marcat de doua ori in minutele 82 si 90. A doua reusita a fost cu totul speciala.



