Cum s-a transformat Florinel in Mbappe: "Am un om care-l supravegheaza. Am mai descoperit ceva, nu va spun ce!" Dezvaluirile lui  Becali

Transformarea lui Florinel Coman in golgeter la FCSB il incanta pe Becali.

Patronul spune ca schimbarea lui Coman nu e intamplatoare. Becali s-a ocupat in mod special de fotbalistul transferat de la Viitorul.

"Florinel Coman are un om care-l supravegheaza. O sa aiba evolutii si mai bune. Nu va spun ce am ami descoperit. O sa vedeti ca de acum va fi si mai bine. Coman are talent si creste. Mi-a zis si MM ca acum da goluri la antrenamente. Nu e intamplator, are incredere", a spus Becali la Digisport.

Florinel Coman a marcat de 4 ori in startul sezonului: de 3 ori in campionat si o data in Europa League, contra lui Rudar.



3 milioane de euro a costat transferul lui Coman de la Viitorul, vara trecuta.